Escrutinio aéreo: FAA inicia auditoría a la producción de aviones Boeing

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés), anunció planes para llevar a cabo auditorías exhaustivas para la producción de aviones de Boeing, intensificando la supervisión sobre el fabricante a raíz del incidente que involucró un panel de la aeronave.

Este impactante y sorprendente suceso se suma a una serie de percances que han afectado a la aeronave estrella de Boeing en los últimos años.

El anuncio de la FAA llega un día después de que informaron sobre una investigación para determinar si Boeing verificó adecuadamente que el panel desprendido estuviera asegurado y fabricado de acuerdo con las normativas aprobadas por los reguladores.

La FAA informó que realizará una auditoría en la línea de producción del Boeing 737 Max 9 y examinará a los proveedores de repuestos de la compañía para “evaluar el cumplimiento de Boeing con sus procedimientos de calidad aprobados”.

We are working to make sure nothing like this happens again. Our only concern is the safety of American travelers and the Boeing 737-9 MAX will not return to the skies until we are entirely satisfied it is safe. https://t.co/KueycCGYBQ