Fábrica del terror: dueño tortura y golpea a sus empleados (video)

Chile.- El dueño de una empresa fue denunciado por sus empleados de abusar y someterlos a constantes torturas por presuntamente “realizar mal su trabajo”. A sus trabajadores los hacía que grabaran los abusos que el empresario de nacionalidad argentina les realizaba.

La denuncia se hizo públlica y terminó conmocionando a todo Chile, pues fue denunciada a través de los programas de televisión de aquel país, como el programa 24 horas, de TVN, en donde se dio a conocer que en la fábrica del terror, nombre que le dieron los medios de comunicación a la empresa de alimentos que opera en Chile, se daban torturas a los empleados de dicho lugar por parte del dueño de la empresa.

José, un extrabajador, narró como era sometido por su jefe. "A todos nos pasaron cosas con el dueño. Cosas simples, subía uno la escalera, le agarraba al trasero. A otras personas le agarraba lsus partes íntimas, dice una de las víctimas y testigo a 24 horas, de TVN, en Chile.

Según las víctimas de los abusos del empresario "compensaba súper bien" luego de las vejaciones. "Los premios que te daban eran súper grandes, te hacían olvidar todo, digamos", dijeron a TVN.

Denuncian caso en la fábrica del terror

El caso de 'La fábrica del terror' ya había sido denunciado con anterioridad ante la Fiscalía de Chile, pero, según denunciaron las víctimas, esta no tuvo gran avance y tuvieron que hacerlo público.

"Mi cumpleaños cayó un día sábado y me llaman para que fuera al segundo piso. Pensé 'ah, es una sorpresa', pero cuando entré, él estaba detrás de la puerta, la cerró y se me tiró encima", dijo José, la víctima sobre quien circula el reportaje de TVN.

Además, agregó que "entre todos mis compañeros me sacaron la ropa y me hicieron correr, mientras él me pegaba con la hebilla de un cinturón. Fue tanto el dolor en mi espalda que ahí fue cuando me oriné".

Los abogados de las víctimas se han pronunciado en los medios de comunicación pidiendo la celeridad del caso de abuso recibido en la empresa, una 'próspera fábrica', pero de la maldad.

