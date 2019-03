Facebook bloquea página oficial de la Casa Blanca

Redacción/SIPSE

Cancún.- El cuartel general de Facebook, en Menlo Park, California, bloqueó temporalmente la página oficial de la Casa Blanca porque las publicaciones de Washington se parecían demasiado a las de un bot y Donald Trump enfureció en Twitter.

“Estás temporalmente bloqueado para hacer comentarios en Facebook”, informó la red social a Dan Scavino, director de redes sociales de la residencia oficial del presidente de los Estados Unidos.

También te puede interesar: Trump dice sentirse 'honrado' de que comparen a Bolsonaro con él

Según USA Today, tras percatarse de lo que estaba ocurriendo, el alto funcionario hizo pública su sorpresa al verse incapacitado para postear comentarios en la popular plataforma, por lo que decidió mandar el siguiente mensaje:

“Increíble. ¿Por qué me estás deteniendo al responder a comentarios que los seguidores me han dejado en mi propia página? La gente tiene derecho a saber. ¿Por qué me estás silenciando? Por favor, LMK, Gracias”.

Si bien Facebook se ha disculpado por bloquear la página oficial de la Casa Blanca, las sospechas apuntan a un boicot.

Y es que ayer mismo el presidente Donald Trump Jr acusó en un tuit de haber ejecutado el bloqueo por razones políticas.

“Facebook, Google y Twitter, por no mencionar a los medios corrupctos, están del lado de los radicales izquierdistas demócratas”, señaló el mandatario estadounidense.

En un comunicado enviado a USA Today, la compañía de Mark Zuckerberg insistió que fue un bloqueo temporal dado que se percibió actividad repetitiva en la cuenta que administra Scavino en un periodo corto de tiempo.

"Estos límites pueden tener la consecuencia no deseada de evitar temporalmente que personas reales como Dan Scavino participen en dicha actividad, pero se levanta en una hora o dos, que es lo que sucedió en este caso. Hemos estado en contacto con él y nos hemos disculpado por la inconveniencia”, destacó Facebook.