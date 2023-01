Facebook restablece cuenta de Trump tras dos años suspendida

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, volverá a usar su cuenta de Facebook, así lo indicó Meta, al anunciar que restablecerá la cuenta del exmandatario tras ser suspendida el 6 de enero por los ataques al Capitolio.

A través de un blog, el vicepresidente de asuntos globales de Meta, Nick Clegg, indicó que se agregarán nuevas salvaguardas para que no haya infractores que violen sus normas, advirtiendo que en caso de que Trump publique más contenido que sea infractor, su contenido será eliminado y de nueva cuenta su cuenta será suspendida por un mes o dos años, dependiendo de la gravedad cometida.

Now Trump's 2-year suspension has elapsed, the question is whether the serious risk to public safety that existed in January 2021 has receded enough to allow the suspension to expire. 2/4