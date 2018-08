Facultad alteró calificaciones para evitar ingreso de mujeres

Agencia

TOKIO, Japón. - Una facultad de medicina en Tokio se disculpó el martes después de que una investigación interna reveló que la escuela alteró sistemáticamente durante años las calificaciones de los exámenes de ingreso para limitar el número de mujeres aceptadas y asegurar que más hombres pudieran ser médicos.

De acuerdo con información de AP, la Universidad de Medicina de Tokio manipuló todos los resultados de exámenes desde 2006 o incluso antes, de acuerdo con hallazgos difundidos por abogados participantes en la investigación, que confirmaron reportes recientes de la prensa local.

La escuela dijo que la manipulación no debió haber ocurrido y que no volverá a suceder. Agregó que sopesará admitir retroactivamente a aquellas mujeres que hayan aprobado los exámenes, aunque no explicó cómo podría hacer eso.

La manipulación quedó expuesta durante una investigación sobre el ingreso “por la puerta de atrás” del hijo de un funcionario del Ministerio de Educación a cambio de que la escuela recibiera un trato favorable y obtuviera recursos para investigación. El burócrata y el exdirector de la escuela ya fueron acusados de soborno.

La investigación halló que en los exámenes de ingreso de este año la escuela redujo en 20% todas las calificaciones de los solicitantes de primer grado y sumó al menos 20 puntos para los solicitantes hombres, excepto para aquellos que hubieran reprobado las pruebas anteriores al menos cuatro veces.

Tetsuo Yukioka, director de la Universidad Médica de Tokio,

durante una conferencia de prensa el 7 de agosto de 2018. (AP)

La indagación indicó que la facultad hizo amaños similares durante años porque la escuela quería menos mujeres médicas debido a que anticipaban que acortarían o desertarían de la carrera después de ser madres.

El hijo del funcionario del Ministerio de Educación aprobó el examen tres veces y le dieron 20 puntos, lo que le permitió aprobar con apenas lo mínimo.

El reporte indica que en la manipulación hubo un “sexismo profundo”, de acuerdo con el abogado Kenji Nakai. Agregó que el informe sólo abarcó los últimos resultados de los exámenes debido a la presión del tiempo, pero que se necesita investigar más.