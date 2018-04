Fallece Barbara Bush a los 92 años

DALLAS, Texas.- Muere a los 92 años Barbara Bush, quien fuera la Primera Dama de Estados Unidos de 1989 a 1993 cuando su esposo George H. W. Bush fue presidente.

Un hijo de ambos, George W. Bush, fue a su vez presidente de 2001 a 2009, y otro hijo, Jeb Bush, ha sido gobernador de Florida y precandidato a la presidencia por el Partido Republicano –cuya trayectoria ha estado marcada por los Bush durante décadas–.

Apenas ayer, la ex primera dama había anunciado que dejaba su tratamiento, aunque el comunicado no detallaba la enfermedad que padece la matriarca de los Bush, pero señala que su salud era "declinante", que había tenido que ser hospitalizada recientemente en varias ocasiones y que había optado por no seguir recibiendo más tratamiento médico y limitarse a recibir cuidados para suavizar la fase terminal de su dolencia.

"Está rodeada de una familia que adora y aprecia la multitud de mensajes considerados y especialmente de oraciones que está recibiendo", se lee en el comunicado firmado desde Houston (Texas). "No sorprende a nadie que la conozca, que se haya mostrado como una roca ante el declive de su salud, sin preocuparse por ella misma –gracias a su fe– sino por los demás", se añade en el comunicado del día anterior.

Barbara Bush –la única mujer, junto a Abigail Adams (1744-1818), que ha sido esposa y madre de presidentes de Estados Unidos– nació en Nueva York el 8 de junio de 1925 como Barbara Pierce, hija de Marvin Pierce, empresario y descendiente lejano del presidente Franklin Pierce, y de Pauline Pierce, presidenta del Club de Jardinería de América e hoja de un juez del Tribunal Supremo de Ohio.

Creció a las afueras de Nueva York en una familia perteneciente a la iglesia espiscopal. De joven fue una amante de los deportes y una apasionada de la lectura. A los 16 años conoció a George Herbert Walker Bush y se casaron en 1945. Tuvieron seis hijos.