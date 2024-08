Fallo técnico interrumpe entrevista de Donald Trump y Elon Musk en X

El regreso de Donald Trump a X, la plataforma de redes sociales anteriormente conocida como Twitter, no tuvo el impacto esperado debido a una serie de fallos técnicos durante su evento en vivo programado. Trump y el propietario de X, Elon Musk, habían planeado una “conversación en vivo” a las 8 p.m. (hora del Este de Estados Unidos), con la promesa de que sería “muy entretenida”, según Musk.

Sin embargo, el evento se vio interrumpido por problemas técnicos que dejaron a los usuarios con el mensaje “Detalles no disponibles” más de 40 minutos después de la hora de inicio.

We can interpret this in two ways as I see it.



Donald Trump is so popular that he crashed X.



Or



Elon's X isn't all it's cracked up to be.



Guess which take the media will choose tomorrow? pic.twitter.com/BiFFS9fF17