Explosiones e incendios desatan 'caos' en Massachusetts

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Esta tarde, equipos de emergencia son movilizados tras múltiples explosiones e incendios relacionados con el gas en tres comunidades en la región del Valle Merrimack en Massachusetts, Estados Unidos, informó Vanguardia MX.

De acuerdo con el periódico local Eagle-Tribune, al menos una casa ha sido destruida y varias otras se han incendiado en medio de un problema con una línea de gas que alimenta hogares en Andover, North Andover y Lawrence, Massachusetts.

El departamento de bomberos de la Ciudad de Lawrence dijo que están respondiendo a múltiples incidentes en la ciudad donde los residentes llamaron diciendo que había un problema con la línea de gas en su casa.

También te puede interesar: El coro del Vaticano, involucrado en caso de corrupción

El periódico informó que algunos barrios estaban siendo evacuados.

El jefe de bomberos del estado dijo que enviarían varios investigadores de incendios al área de Lawrence / North Andover sobre una explosión principal de gas a alta presión que está afectando a varias casas. Dijeron que se reportaron incendios y explosiones.

#BREAKING NOW: Several fires reported across the Lawrence area after suspect gas line explosions- Evacuations underway - watch now on @wbz pic.twitter.com/FoDBpSpENB