Famosos chefs se unen para alimentar a los afectados por el COVID-19

ESTADOS UNIDOS.- Cuando José Andrés llegó por primera vez a la ciudad de Nueva York, el marinero con los ojos abiertos en la marina española atracó en West 30th Street lleno de ambición. Décadas más tarde, el galardonado chef tiene un exclusivo salón de comidas en esa misma calle y servirá 40,000 comidas esta semana en toda la ciudad donde construyó sus sueños, y que ahora es el epicentro estadounidense del coronavirus.

Andrés, cuyos restaurantes en los Estados Unidos incluyen The Bazaar, Jaleo y los dos Somni con estrellas Michelin, fundó World Central Kitchen en 2010. Ha servido más de 15 millones de comidas en todo el mundo después de huracanes, incendios forestales y otros desastres.

Desde la pandemia, su organización ha servido más de 750,000 comidas desde Miami y Los Ángeles hasta Little Rock, Arkansas y Fairfax, Virginia. Funciona en lugares como bibliotecas, camiones de comida y restaurantes cerrados, alimentando a 125 hospitales, estudiantes en programas de almuerzos escolares e incluso en cuarentena de pasajeros de cruceros.

Andrés ha acumulado una red de listas A en todo el mundo, confiando en amigos famosos como Rachael Ray, Guy Fieri y Marcus Samuelsson para alimentar a los hambrientos y boyando las humildes cocinas de los restaurantes en todo Estados Unidos, donde muchos comenzaron sus carreras.

“Estoy en deuda con Estados Unidos ... eso es lo mejor que puedo darle a Estados Unidos porque Estados Unidos me dio un hogar. Estados Unidos me dio la oportunidad ”, dijo Andrés a The Associated Press en una entrevista telefónica reciente.