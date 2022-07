Farmacéutica pide a EU vender píldora anticonceptiva sin receta

Por primera vez, una compañía farmacéutica le ha pedido a las autoridades de salud estadounidenses permiso para vender una píldora anticonceptiva sin receta.

El pedido de HRA Pharma ocurre en medio de numerosas batallas políticas y legales en Estados Unidos en vista del fallo de la Corte Suprema que anuló el derecho constitucional de las mujeres de decidir sobre su embarazo.

La compañía insiste en que su decisión no tiene nada que ver con la de la Corte Suprema.

Las píldoras anticonceptivas son las más comunes en Estados Unidos desde la década de 1960. Pero para obtenerlas se requiere de una receta médica, de tal manera que un médico pueda examinar a la paciente para verificar que no tenga alguna condición que eleve el riesgo de coágulos sanguíneos, un efecto secundario inusual pero peligroso de la píldora.

HRA Pharma, compañía francesa, ha entregado resultados de años de investigaciones a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) a fin de tratar de convencerla de que las mujeres pueden determinar por su cuenta si tienen esas condiciones.

Pharmaceutical company, HRA Pharma, is asking health regulators to make birth control pills available over the counter. For years, patients have needed a prescription so doctors can screen for blood clots. The drugmaker says women can safely screen themselves.