Mueren cuatro en desplome de aeronave en Atlanta

Agencia

ATLANTA, Estados Unidos.- Una avioneta se estrelló el jueves cerca de un pequeño aeropuerto en Atlanta y nadie sobrevivió, informaron autoridades.

De acuerdo con información de AP y el portal Commercial Appeal, el Departamento de Bomberos de la ciudad determinó que había cuatro personas, y en un escueto comunicado confirmó que no hubo sobrevivientes del siniestro ocurrido cerca del Aeropuerto del Condado Fulton.

Se trató de una avioneta Cessna Citation V, dijo a la AP Kathleen Bergen, vocera de la Administración Federal de Aviación.

También te puede interesar: Avión choca contra un artefacto al intentar aterrizar

La avioneta había despegado del aeropuerto y se estrelló a unos 2,4 kilómetros (1,5 millas) al este de la pista poco después del mediodía, dijo Bergen. El aeropuerto está a unos 16 kilómetros (10 millas) al oeste de Atlanta.

"La avioneta está básicamente destruida por completo. Parece que se deslizó por el campo. No quedan muchas piezas", agregó una fuente del departamento.

WATCH: Three people were killed Thursday after a small plane crashed into a football field in northwest Atlanta; fire officials are working to extinguish hot spots at the scene. pic.twitter.com/SLdoB0Kvz9