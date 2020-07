Pierde fuerza Fay tras provocar intensas lluvias en EU

Florida.- Una tormenta tropical que causó fuertes lluvias en los estados del Atlántico medio y el sur de Nueva Inglaterra se degradó el sábado por segunda ocasión en cuestión de horas a medida que avanzaba sobre Nueva York, informaron los meteorólogos.

El ciclón post tropical Fay se ubicaba unos 48 kilómetros (30 millas) al sur de Albany y tenía vientos máximos sostenidos de 55 kph (35 mph), informó el Centro Nacional de Huracanes en Miami en su aviso de las 5 de la mañana. Los meteorólogos señalaron que ese sería su último aviso del sistema, que se anticipaba siguiera avanzando al norte durante el sábado.

Fay provocó el cierre de playas e inundó algunas calles de localidades costeras después de tocar tierra como tormenta tropical la tarde del viernes en Nueva Jersey. Se debilitó al llegar a tierra y se prevé que se disipe por completo el domingo, según los meteorólogos.

Two @NASAEarth satellites provided forecasters with data on Tropical Storm #Fay as it made landfall and tracked into upstate New York, breaking rainfall records in New Jersey and the New York City region. Read more from @NASAHurricane: https://t.co/gelleNt4Ia pic.twitter.com/FB7VmNNyoz