FBI publica primer cartel en lengua nativa; busca resolver un crimen

Nuevo México.- El FBI emitió su primer cartel en la lengua de una etnia nativa estadounidense, en el que busca información en navajo sobre la muerte de un adulto mayor ocurrida hace seis años en la extensa reserva de Navajo Nation.

Wilson Joe Chiquito, de 75 años, murió a golpes en su hogar en la comunidad de Counselor, Nuevo México, en febrero de 2014.

El FBI difundió recientemente el cartel que ofrece una recompensa de hasta 10.000 dólares por información que lleve a un arresto y condena. Ha estado circulando por las redes sociales y pegado en comunidades Navajo, supermercados y comercios, dijo el jefe de la policía navajo Phillip Francisco.

The FBI has issued its first poster in Navajo, seeking information on the death of Wilson Joe Chiquito six years ago. https://t.co/HvgkWfPyHA pic.twitter.com/Ph6iRhkhWd