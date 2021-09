FBI: Confirma que el cuerpo encontrado corresponde a Gabby Petito, la joven fue asesinada

El día de hoy martes 21 de Septiembre el FBI ha confirmado que el cuerpo encontrado en Wyoming, el domingo es de la joven desaparecida “Youtuber” Gabby Petito.

A través de su cuenta oficial Twitter, el FBI confirmó la noticia, todo apunta que la joven fue víctima de un homicidio, por ahora no ha sido confirmada las causas de la muerte, pero se espera que en las próximas hora se confirme los detalles de la muerte de esta chica que conmociono a todo un país con su desaparición.

"El forense del condado de Teton, Brent Blue, confirmó que los restos son de Gabrielle Venora Petito, nacida el 19 de marzo de 1999. La determinación inicial del forense Blue sobre la forma de la muerte es homicidio", detallaron las autoridades, agregando que la causa de la muerte sigue pendiente de los resultados finales de la autopsia.

Teton County Coroner Dr. Brent Blue confirmed the remains are those of Gabrielle Venora Petito, date of birth March 19, 1999. Coroner Blue’s initial determination for the manner of death is homicide. The cause of death remains pending final autopsy results. pic.twitter.com/JoHenMZ9UU