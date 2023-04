FBI investiga a sospechoso de filtrar documentos del Pentágono en Discord

El FBI tiene en la mira a un sospechoso de la filtración de documentos del Pentágono a través de la plataforma Discord. Sobre este caso, el presidente Joe Biden afirmó que es un hecho preocupante pero sin mayor trascendencia.

Se reveló que un miembro de la Guardia Aérea Nacional de Massachusetts de 21 años; fue detenido por su conexión con la filtración de documentos militares secretos sobre la guerra en Ucrania, informaron el jueves dos fuentes enteradas del tema.

According to the NYT, this 21-year-old member of the intelligence wing of the MA Air National Guard is the Pentagon leaker. pic.twitter.com/uac6ZDApe0