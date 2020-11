Felicitan mandatarios mundiales a Biden y a Harris tras resultar victoriosos por los medios

ESTADOS UNIDOS.- Tras conocerse el triunfo Joe Biden y Kamala Harris en las elecciones de Estados Unidos, varios mandatarios mundiales, como los de Canadá, Francia, Reino Unido, Alemania y España, felicitaron a los demócratas por hacerse con la Casa Blanca.

"La amistad transatlántica es imprescindible si queremos afrontar los retos actuales", agregó por su parte Angela Merkel.

"Felicitaciones a Joe Biden por ser elegido como presidente de Estados Unidos y Kamala Harris por su histórico logro", dijo el primer Ministro de Reino Unido, Boris Johnson, en su cuenta de Twitter.

"Estados Unidos es nuestro más importante aliado y esperamos trabajar muy de cerca en nuestras prioridades compartidas, desde el cambio climático hasta comercio y seguridad".

Por su parte, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien ha tenido una relación ríspida con el actual presidente Donald Trump, también mandó una felicitación a Biden y Harris.

Congratulations, @JoeBiden and @KamalaHarris. Our two countries are close friends, partners, and allies. We share a relationship that’s unique on the world stage. I’m really looking forward to working together and building on that with you both. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) November 7, 2020

Felicitan también a Kamala Harris

"Felicitaciones, Joe Biden y Kamala Harris. Nuestras dos naciones son amigas cercanas, compañeras y aliadas. Compartimos una relación que es única en el escenario mundial", escribió el mandatario canadiense desde su cuenta de Twitter.

"Espero con ansias trabajar con ustedes dos".

The Americans have chosen their President. Congratulations @JoeBiden and @KamalaHarris! We have a lot to do to overcome today’s challenges. Let's work together! — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 7, 2020

En tanto, el presidente del gobierno español también envió sus felicitaciones y expresó su intención de cooperación con el país norteamericano.

"El pueblo americano ha elegido a su 46 Presidente. Felicidades, Joe Biden y Kamala Harris", dijo en un tuit.

"Os deseamos suerte. Estamos preparados para cooperar con los Estados Unidos y hacer frente juntos a los grandes retos globales".