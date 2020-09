¡Un festival masivo de 10 días deja 250 mil contagiados!

Ciudad de México.- Unos 250 mil contagios de Covid-19 es el saldo del Sturgis Motorcycle Rally, evento en el que aproximadamente 500 mil aficionados de las motocicletas se reunieron en Sturgis, Dakota del Sur, Estados Unidos, entre el 7 y el 16 de agosto pasados.

Los resultados se publicaron en un artículo académico del Center for Health Economics and Policy Studies, de la San Diego State University.



Desde un inicio, cita el documento, las multitudes, en combinación con el mínimo uso de cubrebocas y de distanciamiento social, generó la preocupación de que el masivo actuara como un "superdiseminador" del nuevo coronavirus.



"Concluimos que el Sturgis Motorcycle Rally generó costos de salud pública de aproximadamente 12 mil 272 millones de dólares", afirmó el artículo.

"Esto es suficiente para haberle pagado a cada uno de los 462 mil 182 asistentes estimados 26 mil 553.64 dólares para no ir".



Usando datos anónimos de telefonía celular de la compañía SafeGraph, Inc., el equipo de cuatro científicos documentó que los "pings" de smartphones de personas no residentes en la localidad, así como el tráfico de transeúntes en restaurantes, bares, hoteles y otros sitios públicos, tuvo un aumento "sustancial".



También, revisando datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, se demostró que para el 2 de septiembre, casi un mes después del inicio del evento anual, los casos de Covid-19 se incrementaron en el condado de Meade, donde se localiza la ciudad huésped.



Los datos no han sido corroborados por epidemiólogos.



"Ahora todos estamos juntos esta noche, y estamos siendo humanos una vez más. Que se jo... esa mie... del Covid", dijo Steve Harwell, vocalista de Smash Mouth, durante el concierto del grupo.



Según Andrew Friedson, profesor asociado de Economía en la Universidad de Colorado, más de 250 mil casos de Covid-19 reportados a nivel nacional entre el 2 de agosto y el 2 de septiembre fueron ocasionados por el rally, lo que representa, aproximadamente, el 19 por ciento de los contagios de Estados Unidos en ese periodo.



No obstante, el estudio ha sido criticado por varias personas, entre ellas la Gobernadora de Dakota del Sur, la republicana Kristi Noem.



"Este reporte no es ciencia, es ficción", aseveró la política. "Bajo el disfraz de investigación académica, este reporte no es más que un ataque contra aquellos que ejercieron su libertad individual de ir a Sturgis".



Aunque los oficiales locales implementaron precauciones, como estaciones de gel antibacterial y cupo limitado en algunos espacios, mucha gente fue sin cubrebocas y algunos sugirieron que un evento masivo con la mayoría de sus eventos al aire libre no requería el uso de máscaras, reportó The New York Times.