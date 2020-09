(VIDEO) Así terminó una fiesta en Nueva York; dos muertos y 14 heridos

Nueva York.- Dos personas murieron y 14 resultaron heridas en la madrugada del sábado durante un tiroteo en una fiesta en un patio trasero en Rochester, Nueva York, dijo la policía.

Un hombre y una mujer de entre 18 y los 22 años de edad murieron en el tiroteo, explicó a reporteros el jefe interino de la policía, Mark Simmons. Los heridos fueron trasladados a dos hospitales y ninguno sufría lesiones que pusieran en peligro sus vidas, agregó.

“Esta es una verdadera tragedia de proporciones épicas”, informó Simmons cerca de la escena de la balacera, que parecía haberse extendido por al menos una cuadra.

Aftermath of the Rochester shooting tonight. Ugh. You can hear the anguish. pic.twitter.com/tpONxhg4JR