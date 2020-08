El huracán Laura provoca nube de gas altamente tóxico, en Loiusiana (videos)

Luisiana, EE.UU.- El paso del huracán Laura produjo una filtración de gas de cloro en una compañía química en las afueras de Lake Charles, informó la policía el jueves.

La filtración se produjo en la fábrica BioLab en Westlike. Se instruyó a los vecinos que permanezcan en sus casas con puertas y ventanas cerradas y los acondicionadores de aire apagados.

A chemical fire erupted at a manufacturing plant in Westlake, Louisiana, in the wake of #HurricaneLaura. Officials warned residents to stay inside, close their doors and turn off air conditioning, describing the fire as "a hazardous material incident." https://t.co/kpb77BuqIP pic.twitter.com/5tIWDDdYpX