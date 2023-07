Fin del cubrebocas en España: Excepciones a su uso obligatorio

En España, los ciudadanos le dirán adiós a los cubrebocas en lugares como farmacias, centros de salud y asilos.

Hoy 4 de julio se dio a conocer esta medida, la cual fue votada por el Consejo de Ministros del país y se espera que en los siguientes días, por fin entré en vigor.

En los hospitales o centros de salud, el uso del cubrebocas es obligatorio, ya que se trata de un espacio libre de gérmenes donde las medidas sanitarias y de higiene, son vitales para tratar la salud de las personas.

El uso del cubrebocas en los hospitales será obligatorio al tratarse de un lugar que trata la salud de las personas. (Foto: Sipse)

No obstante, el gobierno español recalca a su población que esto no significa que ante alguna enfermedad respiratoria o síntomas de COVID-19, no deban usar una mascarilla por el hecho de que ya no es obligatorio.

Es en casos como estos, en los que la gente debe usarlos más, ya que aunque se trate o no de un resfriado común, es importante tener en cuenta la salud de las personas que nos rodean.

No es la primera vez que España declara que en ciertas áreas de las ciudades, ya no será obligatorio el uso de cubrebocas. Hace 2 años, los primeros lugares a los cuales se les rebocó esta medida preventiva, fueron los espacios públicos y el transporte público.

El país europeo ha registrado 14 millones de casos y 122.000 muertes debido al coronavirus desde el año 2020.

En el caso de México, hoy en día es muy raro que veamos a gente utilizando un cubrebocas en cualquier parte.

Las medidas preventivas que se aplicaron a nivel mundial, tras la pandemia causada por el COVID-19, pusieron al mundo de cabeza, ya que las personas tuvieron que enfrentarse a un extremo cuidado sanitario

El hecho de que ciertas medidas de prevención están siendo revocadas, no significa que los casos de muertes por el virus, hayan disminuido. A pesar de que la situación ya no es la misma que hace 3 años, aún así la sociedad debe estar atenta de algún cambio a su salud que pueda afectar a la gente a su alrededor.

(Con información de AP y Sipse)