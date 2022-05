Finlandia anuncia a Putin que unirá fuerzas con la OTAN

El presidente de la República de Finlandia, Sauli Niinistö informó que durante la llamada que sostuvo con su homólogo ruso, Vladimir Putin anunció sus ganas de unir fuerzas con la OTAN, noticia que enfureció al Kremlin.

A través de un comunicado, Niinistö informó que Finlandia decide buscar el ingreso en la OTAN en los próximos días.

I spoke with Putin. The conversation was direct and straight-forward and it was conducted without aggravations. https://t.co/yPDXmqYq9H pic.twitter.com/z8Nmm3VeQ9

Las razón por la que este país quiere ingresar al organismo internacional es porque la seguridad del país europeo se ha visto alterada luego de la invasión de Rusia a Ucrania.

Cabe resaltar que durante una rueda de prensa, Niinistö celebró está próxima unión a la OTAN, ya que asegura está naciendo una Finlandia protegida.

Y a pesar que Sauli Niinistö aseguró que la conversación fue directa y sin agravantes, el Kremlin emitió una respuesta que refiere a que esta decisión no los dejó muy contentos.

Good to meet #ForMins @Haavisto of #Finland & @AnnLinde of #Sweden, ahead of the Informal meeting of NATO Foreign Ministers.

🇫🇮 & 🇸🇪 are #NATO's closest partners. They briefed Allies on their national security debates & possible NATO membership. pic.twitter.com/dJAVNqFqwl