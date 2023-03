First Citizens Bank & Trust asumirá depósitos de Silicon Valley Bank

First Citizens Bank & Trust Co. comprará buena parte del Silicon Valley Bank, cuya quiebra remeció el sector bancario, según anunció el domingo la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés).

La operación incluye la venta de todos los depósitos y préstamos de SVB a First Citizens, señaló el organismo federal en un comunicado.

Today, we entered into an agreement with First-Citizens Bank & Trust Company to purchase and assume all deposits and loans of Silicon Valley Bridge Bank, N.A.https://t.co/vjDsnQxhrr pic.twitter.com/MI5lXN5y6r