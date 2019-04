Fisher-Price retira silla mecedora por muerte de bebés

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Luego de la muerte de 30 bebés en Estados Unidos, el grupo estadounidense Mattel sacó del mercado millones de “Fisher-Price Rock’n Play Sleepers”, una silla diseñada para bebés.

La decisión de la compañía fue tomada después de que la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) emitió una alerta sobre el producto por el reporte de fallecimientos, desde 2009, de infantes mientras usaban la silla, informa el portal web Aristegui Noticias.

A través de un comunicado publicado el 5 de abril, la CPSC señaló que hay conocimiento de “10 muertes de bebés en el Rock’n Play que han ocurrido desde 2015.

A partir del 12 de abril, en un comunicado a través de Twitter, se anunció “el retiro voluntario de todas las unidades del ‘Rock’n Play Sleeper’ debido a los casos reportados de muertes de niños mientras se encontraban en el columpio ( …) sin estar atados”.

Putting safety first, in partnership with the CPSC, Fisher-Price issued a voluntary recall of our Rock ‘n Play Sleepers. All product use should be discontinued. Learn more at https://t.co/7D8jTEmLxs pic.twitter.com/EqkWW4QXjl