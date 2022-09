El gobernador Ron DeSantis declaró el sábado el estado de emergencia en Florida en momentos en que la tormenta tropical Ian gana fuerza en el Caribe y se espera que genere aguaceros y vientos de velocidad de huracán a la península la semana próxima.

DeSantis emitió inicialmente una orden de emergencia para dos docenas de condados el viernes, pero la extendió a todo el estado, alentando a la población y a autoridades locales a prepararse para una tormenta que podría azotar grandes secciones de Florida.

Today, I extended the State of Emergency for Tropical Storm Ian to all 67 counties in Florida.



I encourage all Floridians to continue to monitor the storm and listen to local officials. https://t.co/0jNTYhtFlh