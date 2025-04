Florida: Tiroteo en universidad deja 6 heridos y un sospechoso detenido

Un hombre se encuentra bajo custodia y al menos seis personas han sido hospitalizadas tras desatarse un tiroteo este jueves en el campus de la Universidad Estatal de Florida (FSU), en Tallahassee.

El incidente se desató poco después del mediodía, cuando el sistema de alerta de emergencia de la universidad emitió una advertencia urgente exhortando a los estudiantes a refugiarse. La alerta indicaba la presencia de un tirador activo en las inmediaciones del Student Union.

“La policía está en el lugar o en camino. Continúe buscando refugio y espere más instrucciones. Cierre y aléjese de puertas y ventanas, y prepárese para tomar medidas de protección adicionales”, advertía la primera alerta enviada a la comunidad universitaria.

Active shooter reported in the area of Student Union at Florida State University (FSU). At least 4 victims at nearby hospital, witness reports seeing someone exit student union with handgunhttps://t.co/GDJkxOUezv pic.twitter.com/O6WoEmiakn — News Channel3 Now (@newschannel3now) April 17, 2025

Minutos más tarde, una fuente policial confirmó al New York Post que un sospechoso había sido detenido. El Hospital Memorial de Tallahassee informó que seis personas fueron ingresadas tras el ataque: cinco de ellas en estado grave y una en estado crítico.

En un comunicado publicado en su sitio web, el centro médico indicó que estaban ‘recibiendo y atendiendo activamente a los pacientes’, y que todo su personal se encontraba movilizado para brindar atención y apoyo a los afectados.

Videos revelan el caos por disparos en pleno campus universitario

En redes sociales, circulan impactantes imágenes del momento, donde se ven a estudiantes huyendo apresuradamente entre el tráfico mientras se escuchan sirenas de fondo.

Otras grabaciones mostraban una fuerte presencia policial en el campus, con equipos SWAT, ambulancias, camiones de bomberos y patrullas de distintas agencias de seguridad.

At least four people reportedly injured at Florida State University (FSU) where a mass sh**ting has occurred in Tallahassee.



First responders can be seen carrying victims out. Police are seen running with guns.



This is a developing situation.pic.twitter.com/dIrRerRfm7 — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) April 17, 2025

Uno de los estudiantes, Joshua Sirmans, de 20 años, relató que se encontraba en la biblioteca principal cuando comenzaron a sonar las alarmas. Según contó, agentes del orden evacuaron el edificio escoltando a los estudiantes con las manos en alto.

Florida State University Tallahassee sh00ter eye witness describes what happened in good detail.



God Bless Florida law enforcement and stopping the sh00ter. pic.twitter.com/i4C2Ph8FIM — Moni 💕 (@MoniFunGirl) April 17, 2025

El fiscal general del estado, James Uthmeier, confirmó que su oficina participó en la respuesta al incidente y prometió mantener informada a la ciudadanía a medida que se conozcan más detalles.

“Mi oficina está respondiendo a la situación de tirador activo en el campus de FSU, y proporcionaremos actualizaciones a medida que estén disponibles”.

El FBI también confirmó su presencia en el lugar de los hechos.

Por precaución, todas las clases y eventos programados en la universidad fueron cancelados por el resto del día.

Tiroteo en Florida genera reacciones a nivel estatal y nacional

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, expresó su solidaridad con la comunidad universitaria a través de X (antes Twitter), y aseguró que las fuerzas del orden están respondiendo activamente.

“Nuestras oraciones están con nuestra familia de FSU y las fuerzas del orden del estado están respondiendo activamente”.

Our prayers are with our FSU family and state law enforcement is actively responding. https://t.co/gT4mDwWsGC — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) April 17, 2025

Por su parte, el presidente Donald Trump, tras ser informado del suceso, declaró desde la Oficina Oval: “Es una vergüenza, algo horrible. Es terrible que cosas así ocurran”.

Con información de New York Post