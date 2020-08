Aplaza Foro Económico Mundial de Davos su reunión anual

Ginebra.- El Foro Económico Mundial aplazó hasta el verano próximo su programada reunión anual en Davos, Suiza, debido a las preocupaciones de salud relacionadas con la pandemia de coronavirus.

Davos generalmente se lleva a cabo la semana del 25 de enero. En cambio, el foro organizará sus “Diálogos de Davos” para explorar el estado del mundo en una fecha no especificada del verano próximo. El encuentro será parcialmente en línea.

“El consejo de los expertos es que no podemos hacerlo de forma segura en enero”, afirmó el director de Participación Pública del Foro, Adrian Monck.

Dijo que se trató de una decisión difícil porque muchos líderes esperaban utilizar la reunión para dar forma a un “Gran Reinicio” del planeta después de la pandemia de COVID-19.

Recientemente el Foro anunció que su edición de 2021 sería una cumbre que tendría lugar paralelamente en los formatos presencial y virtual, en la que los dirigentes mundiales se conectarían con una red de interesados en cientos de ciudades.

