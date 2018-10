Foto de Macron con jóvenes indigna a Francia

Agencia

PARÍS.- Una foto del presidente de Francia, Emmanuel Macron, con dos jóvenes donde uno de ellos saludó de manera despectiva con el dedo medio ha generado revuelo en parte de la sociedad francesa después de que la dirigente ultra de Agrupación Nacional Marine Le Pen la compartiera por las redes sociales y calificara la escena de "imperdonable".

De acuerdo con Excelsior, la imagen se tomó este domingo, durante la visita del mandatario en la isla de Saint Martin, antigua colonia francesa.

También te puede interesar: Se une Canadá al TLCAN promovido por EU y México

La Agrupación Nacional y de otras formaciones como Valérie Boyer, diputada de Los Republicanos, y el presidente de Debut la República, Nicolas Dupont-Aignan, también han mostrado su rechazo públicamente.

"Lo que me hizo pelear para ser elegido presidente frente a Marine Le Pen y lo que me que hace estar aquí es que amo a todos los niños de la República, por más tonterías que puedan hacer, porque son hijos de la República, no pudieron eligir el lugar donde nacieron", expuso el presidente francés.

En la reunión, Macron aprovecho la ocasión para aleccionar al que salía de la cárcel: “No tienes que quedarte así y hacer tonterías de nuevo. Los robos, se acabaron. ¿No lo olvidarás? Debemos reconstruir. ¡Su madre, se merece algo más que eso!”, palabras que pronunció ante los ojos de la madre, que después recibió el abrazo del mandatario.

On ne trouve même plus de mots pour exprimer notre indignation.

La France ne mérite certainement pas cela. C’est impardonnable ! MLP pic.twitter.com/Lvf2k8cO8S — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 30 de septiembre de 2018

Esta foto no sale en buen momento político para el mandatario francés ya que las encuestas más recientes indican que su popularidad ha bajado.

Un 68% cree que Macron es "injusto e ineficaz", una visión que también se traduce en la falta de apoyo a algunas de sus principales políticas. Así, mientras que un 71% respalda la disminución de las ayudas por desempleo para los directivos, solo un 34% apoya "un aumento limitado de las pensiones", según la encuesta, basada en mil 40 entrevistas realizadas entre el 29 y el 30 de agosto.