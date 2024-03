Francia abre la puerta al envío de tropas a Ucrania

El presidente francés, Emmanuel Macron, emitió una clara advertencia a las potencias occidentales en relación con la situación en Ucrania durante una entrevista televisiva emitida el jueves.

Macron enfatizó la importancia de no mostrar señales de debilidad frente a Rusia y reiteró su postura respecto a la posible intervención de tropas occidentales en Ucrania, aunque aclaró que actualmente no se considera necesario.

Las declaraciones de Macron surgieron en respuesta a una pregunta sobre la viabilidad de desplegar tropas occidentales en Ucrania, un tema que había planteado anteriormente y que generó controversia entre otros líderes europeos.

“No nos encontramos en esa situación hoy día”, comentó, pero añadió que “todas estas opciones son posibles”.

Macron declinó describir en qué situación estaría Francia dispuesta a enviar tropas. Afirmó que la responsabilidad de generar una acción de ese tipo recaería en Moscú —"no sería sobre nosotros"— y señaló que Francia no encabezará una ofensiva en Ucrania contra Rusia.

Pero también comentó que

Macron describió la guerra entre Rusia y Ucrania como “existencial” para Francia y Europa.

