Fortalecen Francia y Gran Bretaña lucha contra el tráfico de migrantes (VIDEO)

París.- Francia y Gran Bretaña firmaron el domingo un acuerdo para fortalecer la cooperación en la lucha contra las bandas criminales que trafican migrantes por el Canal de la Mancha.

El ministro del interior francés Gerald Darmanin declaró que el acuerdo estipula la creación de una unidad de inteligencia francés-inglesa para compartir información sobre las redes de narcotraficantes.

La secretaria del interior de Gran Bretaña Priti Patel afirmó que esa nueva unidad “luchará contra estas pandillas responsables del nefasto tráfico de personas”.

Patel cruzó el Canal de la Mancha y llegó a la ciudad francesa de Calais para firmar el pacto con Darmanin. Calificó de “insostenibles” los niveles de migración por esa vía.

“A pesar de todas las medidas tomadas hasta la a fecha por la agencias policiales -- como la intercepción de barcos, los arrestos, la devolución de personas a Francia y el encarcelamiento de los responsables -- las cifras siguen en aumento”, insistió Patel. “Esto simplemente no puede continuar”.

Pleased to meet newly appointed French Interior Minister @GDarmanin to discuss the unsustainable levels of illegal migration across the Channel.



We signed a new agreement to create a joint intelligence cell which will crack down on gangs behind vile people smuggling operation. pic.twitter.com/t60e60sxP9