Presidente Macron impone toque de queda por Covid-19 en Francia

París.- El presidente francés Emmanuel Macron anunció el miércoles que 18 millones de ciudadanos en nueve regiones de la nación, incluida París, estarán bajo un toque de queda que entrará en vigor el sábado y se mantendrá hasta el 1 de diciembre.

El mandatario también volvió a establecer el estado de emergencia sanitaria en el país, que terminó hace tres meses. El toque de queda empezará a las 9 p.m. y está dirigido a limitar el resurgimiento del coronavirus en medio de una segunda ola.

“Nuestro objetivo es frenar el virus. Debemos reducir el número de casos diarios a 3.000 o 4.000”, señaló Macron. “Nuestro objetivo es reducir los contactos privados. Lo que se llama toque de queda es una medida apropiada”, añadió.

Un couvre-feu sera instauré de 21h à 6h dans les zones d’état d’urgence sanitaire. pic.twitter.com/hDrckFCt3B — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 14, 2020

El toque de queda se implementará en la región de París y en Grenoble, Lille, Lyon, Aix-en-Provence, Marsella, Tolosa, Montpellier y Saint-Etienne.

“No iremos a los restaurantes después de las 9 de la noche, no veremos a los amigos, no saldremos de fiesta, porque así es como se transmite el virus”, manifestó Macron.

Los pacientes con COVID-19 ocupan una tercera parte de las camas disponibles en las unidades de terapia intensiva a nivel nacional. Hasta ahora, Francia tiene 798.000 casos confirmados y casi 33.000 decesos a causa del coronavirus.

Amplía Hong Kong restricciones

En tanto las autoridades de Hong Kong han confirmado este miércoles ocho nuevos casos de coronavirus, entre los que hay dos que no se han podido rastrear, por lo que han decidido ampliar una semana más las restricciones de distanciamiento social, incluida la prohibición de reuniones de más de cuatro personas.

Entre esos ocho nuevos positivos hay cuatro importados, que proceden de Alemania, Filipinas, Francia e India, detalla el diario 'South China Morning Post'. Con estas cifras, la antigua colonia británica suma 5.201 casos acumulados, de los cuales 4.931 ya se han recuperado, y 105 fallecidos.

Por su parte, el Ministerio de Salud de China ha informado este miércoles de que se han diagnosticado otra veintena de casos, catorce de los cuales procedentes del extranjero.

La cifra de casos de COVID-19 importados ha ascendido a 3.050 en China, mientras que el total a nivel nacional es de 85.611 positivos.

De los últimos contagios que han llegado a China, seis han sido registrados en la provincia de Cantón, cinco en el municipio de Shanghái, y otros tres en Shanxi.

