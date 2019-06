Descubren nueva especie de felino le llaman 'gato-zorro'

Agencia

Francia.- Es posible que en la isla de Córcega (Francia) hayan descubierto una nueva especie de felino que en la zona ya denominan 'gato zorro', informa la agencia de noticias AFP.

De acuerdo con el portal de noticias RT, los agentes de la Agencia Nacional Francesa de Caza y Vida Silvestre (ONCFS, por sus siglas en francés) mostraron uno de esos animales y detallaron que han identificado "16 ejemplares" de esa especie que consideran no clasificada en un territorio que ronda las 25 mil hectáreas.

VIDEO: In the Asco forest in Corsica, two agents of the National Hunting and Wildlife Office (ONCFS) show AFP what they think is a new feline species pic.twitter.com/txeLeqzjhw