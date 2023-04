Francia: Tras derrumbe de edificio en Marsella, recuperan seis cuerpos sin vida

Los servicios de emergencia han logrado recuperar hasta el momento seis cuerpos de debajo de los escombros del edificio de la ciudad francesa de Marsella que se derrumbó el pasado fin de semana por causas aún por determinar y bajo el que habrían desaparecido un total de ocho personas.

Los dos primeros cuerpos fueron descubiertos en la noche del domingo al lunes. Dos más fueron recuperados ya en la mañana del lunes y un quinto cadáver fue hallado en la misma zona ya por la tarde, según fuentes citadas por la televisión francesa BFMTV.

La fiscalía ha informado de la recuperación del cuerpo de una sexta víctima que estaba en el "nivel 17" que ha sido ya entregado a las autoridades judiciales para su identificación.

El inmueble, situado en la calle Tívoli, se vino completamente abajo como consecuencia de una explosión que sigue sin estar clara. El alcalde de Marsella, Benoît Payan, ha asegurado a BFMTV que no descartan localizar a personas con vida de entre los escombros, pese al tiempo transcurrido: "Hay esperanza".

Sin embargo, la teniente de alcalde, Samia Ghali, ha advertido que "podría haber más" muertos. "La cifra, lamentablemente, no es fija (...) La poca esperanza que queda hay que mantenerla hasta el final porque todo es posible", ha manifestado.

El suceso ha obligado a evacuar a unas 200 personas de edificios cercanos. Las autoridades han habilitado un teléfono de emergencia para atender a los damnificados. El ministro de Vivienda y Ciudad, Oliver Kelin, ha aseverado que el Gobierno hará "tanto como sea necesario" para apoyar a los afectados.

🔴 Effondrement d’un immeuble rue Tivoli dans le 5e arrondissement. Intervention en cours des @MarinsPompiers . Nous sommes sur place avec @yann_ohanessian et @prefpolice13 🔴 Évitez le secteur

El alcalde de Marsella, Benoit Payan, tuiteó el lunes que “el dolor y la pena son enormes”. Expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y “los que están sufriendo”.

Se ha abierto una investigación por lesiones involuntarias, que al menos en principio elude posibles intenciones delictivas. Una de las vías de investigación era una posible explosión de gas, señaló el fiscal Dominique Laurens el domingo por la noche.

Ce soir, toutes les équipes restent mobilisées et déterminées à porter secours et retrouver des personnes en vie.

Merci à nos @MarinsPompiers, aux policiers et aux agents municipaux qui travaillent sans relâche depuis près de 24h.

L’espoir doit nous tenir. pic.twitter.com/u52ibk9HeJ