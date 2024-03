Frida Kahlo al descubierto: Documental revela la vida íntima de la icónica artista

La aclamada pintora Frida Kahlo, reconocida por su estilo único y su vida llena de pasión y dolor, es la protagonista de un nuevo documental que explora su vida a través de sus propias palabras. Dirigido por la cineasta Carla Gutiérrez, este emocionante filme, titulado "Frida", utiliza los escritos personales de Kahlo como base para narrar su fascinante historia.

Con una combinación de narración en primera persona, imágenes de archivo y animación interpretativa de su obra, el documental ofrece una visión íntima de la vida y el arte de Kahlo. Desde sus experiencias personales hasta sus luchas y triunfos, cada detalle se presenta de manera cautivadora y emocionante.

Gutiérrez, quien nació en Perú y se mudó a Estados Unidos cuando era adolescente, recuerda la primera vez que se conectó con las pinturas de Kahlo fue en la universidad.

“Yo era una nueva inmigrante y había una pintura en específico que realmente me presentó su voz en la que aparece como artista en la frontera entre Estados Unidos y México”, dijo Gutiérrez en una entrevista con The Associated Press a principios de este año. “Vi mi experiencia de ese momento realmente reflejada en la pintura. Luego se convirtió en parte de mi vida”.