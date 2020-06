Estados Unidos y Canadá aplazan un mes más la reapertura de sus fronteras

TORONTO, Canadá.- Premier canadiense Justin Trudeau anunció este martes que Canadá y Estados Unidos extenderán sus restricciones fronterizas hasta el 21 de julio.

El Primer Ministro canadiense informó que su país llegó a un acuerdo con Estados Unidos para extender el cierre de la frontera que comparten hasta el 21 de julio.

Las restricciones a la frontera se implementaron el 18 de marzo a raíz de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 y fueron extendidas en abril y mayo.

Al igual que en las extensiones pasadas, la actual contempla 30 días más.

Bajo la medida no se permiten los viajes no esenciales por los pasos fronterizos terrestres, pero sí están permitidos traslados por algunos motivos como urgencias médicas, comercio o cuestiones diplomáticas.

Viajes de ocio, considerados como no esenciales, están restringidos al menos durante el periodo citado.

