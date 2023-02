¡Fuera Petro! Oposición marcha contra el presidente de Colombia

Miles de opositores marcharon el centro de Bogotá, Colombia, expresando su rechazo a la gestión y a las reformas que impulsa Gustavo Petro para cambiar los sistemas de salud.

“No me ha parecido nada bueno, él quiere acabar con todo lo que se ha construido durante todos estos años. Es lo peor que le ha pasado a Colombia, la izquierda no es buena aquí ni en ninguna parte”, dijo a The Associated Press Aida Villamil López, una microempresaria de publicidad, mientras sostenía un cartel con la frase “Nuestra salud no se toca”.