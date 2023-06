Fuerte explosión en edificio de París deja 24 heridos

Una fuerte explosión en un edificio de París dejó a 24 personas heridas e inició un incendio que lanzó nubes de humo sobre los monumentos de la ciudad y obligó a evacuar los edificios circundantes, dijo la policía. Las autoridades investigan la posibilidad de que se trató de un escape de gas.

La fachada de un edificio en la 5ta circunscripción, o alcaldía, se derrumbó y los servicios de emergencia buscaban a dos personas que están desaparecidas y que podrían estar en el interior. La explosión se produjo cerca del histórico hospital militar Val de Grace.

El jefe de policía Laurent Nunez dijo a la prensa que siete de las personas heridas estaban en “situación de emergencia”. No aclaró si sus vidas corrían peligro. Las llamas fueron contenidas, pero no extinguidas.

Un agente de policía dijo a la Associated Press que 24 personas resultaron heridas y cuatro de ellas se encontraban en estado crítico. Dijo que la causa principal de las heridas fue que la explosión derribó a las víctimas.

Funcionarios de la 5ta circunscripción atribuyeron la explosión y las llamas a una filtración de gas.

