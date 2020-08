Fuerte incendio consume una refinería de azúcar en Luisiana

Chalmatte, Luisiana, EE.UU.- Dos silos de 10 niveles de altura llenos con azúcar refinada se incendiaron en la refinería Domino Sugar cerca de Nueva Orleans, informaron las autoridades.

La planta de 111 años ubicada en Chalmette, Luisiana, es la refinería de azúcar de caña más grande del Hemisferio Occidental, de acuerdo con el sitio web de la compañía.

El fuego inició cerca de las 4:00 de la tarde del jueves y fue sofocado dos y media horas después, dijo el jefe de bomberos de la Parroquia de St. Bernard, Thomas Stone, a los medios.

Stone informó el viernes que los investigadores no le han reportado una causa del incendio y la refinería Domino será la que determine el alcance de los daños.

La sociedad controlante de Domino, ASR Group, no respondió de momento a una solicitud de comentarios enviada por email el viernes.

La refinería había cerrado sus instalaciones al tiempo que los huracanes Laura y Marco se dirigían a Luisiana, y el incendio inició durante la reanudación de operaciones el jueves por la tarde, indicó el presidente de la Parroquia, Guy McInnis, a medios de noticias.

No se reportan lesionados.

La planta, ubicada en la periferia sureste de Nueva Orleans, da empleo a cerca de 400 personas. Las autoridades han dicho que los 130 trabajadores que laboraban al momento del incendio abandonaron el lugar sanos y salvos.

Ocho camiones de bomberos y 30 bomberos acudieron al lugar del incendio, reportó el periódico The Times-Picayune / The New Orleans Advocate. Las autoridades subrayaron que los bomberos de una refinería cercana prestaron ayuda.

Stone dijo el jueves a la cadena WWL-TV que los bomberos usaron una plataforma de 10 pisos de altura para arrojar agua directamente al silo.