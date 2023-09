Fuerza Espacial de E.U. despliega poderoso misil balístico

Las autoridades estadounidenses han procedido este miércoles al lanzamiento de un misil balístico intercontinental para ‘verificar la seguridad, efectividad y predisposición de su sistema armamentístico’, tal y como ha informado la Fuerza Espacial de Estados Unidos (USSF por sus siglas en inglés).

El lanzamiento del misil, llamado 'Minuteman III', tuvo lugar alrededor de la 1:26 de la madrugada (hora del Pacífico) desde la base de la Fuerza Espacial estadounidense en Vanderberg, que se encuentra en el condado de Santa Bárbara, en California.

An operational test launch of an Air Force Global Strike Command unarmed Minuteman III intercontinental ballistic missile launched from Vandenberg Space Force Base, Calif., on Wednesday, Sept. 6, at 1:26 a.m. PT.

Además, aseguran que la prueba fue rutinaria y programada desde hace varios años, lo que descarta la posibilidad de que el lanzamiento se haya realizado como respuesta al aumento de los ensayos balísticos llevados a cabo por Corea del Norte en los últimos años.

O bien, como reacción a la creciente amenaza de Rusia en el contexto de la invasión de Ucrania.

De acuerdo con los procedimientos estándar, Estados Unidos transmitió una notificación previa al lanzamiento de conformidad con el Código de Conducta de La Haya y notificó al Gobierno ruso con anticipación de las ‘obligaciones bilaterales existentes’.

"Our nuclear arsenal is the foundation and the bedrock of our defense, not only of ourselves but also our allies" - Deborah Rosenblum, Asst. SecDef for Nuclear, Chem & Bio Defense Programs