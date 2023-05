Fuerzas turcas matan al líder de ISIS en Siria: Erdogan

Fuerzas turcas han matado al líder del grupo Estado Islámico durante una operación en Siria, según dijo el domingo por la noche el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.

En una entrevista de la televisora TRT Turk, el mandatario dijo que el líder del grupo Estado Islámico, que utilizaba el apodo de Abu Hussein al-Qurayshi, había muerto en un ataque el sábado.

#Türkiye’s #Erdoğan announces elimination of #ISIS leader Abu Hussein al-Qurayshi in #Syria.



A strong electoral comeback act after recent setback due to health accident.

Will this change course of polls intents? To follow…pic.twitter.com/nwhdbuHaWT