Futuro de Estados Unidos resplandece: Donald Trump

WASHINGTON, Estados Unidos.- Dirigiéndose a la nación en tiempos extraordinarios, el presidente Donald Trump afirmó el martes que Estados Unidos “está más fuerte que nunca” mientras pronunciaba su discurso del Estado de la Unión en la víspera de su probable absolución del juicio político y después de un caótico caucus del Partido Demócrata en la contienda para reemplazarlo.

Trump, que es primer presidente que busca su reelección tras ser sometido a un juicio político, recibió un cálido recibimiento partidista en la Cámara de Representantes, donde algunos republicanos corearon “Cuatro años más”, mientras los demócratas guardaban silencio.

Estableciendo un criterio para el éxito y luego afirmando que lo superó, Trump ha pasado de un discurso inaugural en el que criticó la “masacre estadounidense” a exaltar el “gran regreso estadounidense”, adjudicándose el crédito por el éxito económico del país como razón principal para un segundo mandato.

Los miembros republicanos del Congreso aplaudieron casi cada oración del discurso de Trump, a menudo poniéndose de pie para elogiarlo.

La única incertidumbre era si iba a mencionar los cargos de juicio político en su contra.

En el discurso transmitido a nivel nacional, Trump habló en la Cámara de Representantes. En el lado opuesto del Capitolio se tiene previsto que el Senado lo absuelva el miércoles.

Antes de iniciar el mensaje, Nancy Pelosi rompió el documento del informe del Estado de la Unión del Presidente Donald Trump.

Previamente, Trump rechazó la mano que le extendió la presidenta de la Cámara de Representantes para saludarlo.

