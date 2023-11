G7 anuncian posición unificada ante guerra Israel-Hamás

Los principales diplomáticos del Grupo de los Siete anunciaron el miércoles una postura unificada sobre la guerra entre Israel y Hamás tras intensas negociaciones en Tokio: condenaron a Hamás, respaldaron el derecho de Israel a la autodefensa y pidieron “pausas humanitarias” para acelerar la llegada de ayuda a la desesperada población civil palestina en la Franja de Gaza.

En un comunicado, los países trataron de equilibrar las críticas a los ataques a Hamás contra Israel y el pedido de “acciones urgentes” para ayudar a los civiles en el asediado enclave que necesitan alimentos, agua, atención médica y refugios.

La reunión del G7 se debió, en parte, al intento de contener la crisis humanitaria al tiempo que se evita que se acentúen las diferencias sobre Gaza. Se celebró “en un momento muy intento para nuestros países y para el mundo”, dijo Blinken en declaraciones a los reporteros, añadiendo que “la unidad del G7 es más fuerte y más importante que nunca”.

Los ministros apuntaron que el Grupo de los Siete, que reúne a las democracias más desarrolladas del mundo, está “trabajando intensamente para impedir que el conflicto empeore y se extienda”, y emplea sanciones y otras medidas “para negar a Hamás la capacidad para recaudar fondos y cometer atrocidades”.

Mientras los diplomáticos se reunían en el centro de Tokio, una agencia de Naciones Unidas dijo que miles de palestinos huían a pie hacia el sur de Gaza llevando solo lo que podían cargar tras quedarse sin alimentos y agua en el norte.

