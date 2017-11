Y la ganadora de Miss Universo 2017 es...¡Sudáfrica!

LAS VEGAS.-

En su tercera vez como anfitrión del Miss Universo, Steve Harvey saltó al escenario del auditorio AXIS del Planet Hollywood Resort & Casino de Las Vegas y no pudo evitar las referencias a su recordado error en el 2014, cuando confundió a la ganadora de la corona.

"Todos sabemos cómo terminó la primera vez que fui anfitrión del Miss Universo”, dijo. "No queremos recordar eso, si no tendríamos que irnos hasta Filipinas".

La ganadora de esta emisión fue la representante de Sudáfrica Demi-Leigh Nel-Peter.

También te puede interesar: Pequeños eran obligados a participar en las torturas a su madre

(Foto: El Comercio)

Las primeras en desfilar fueron las candidatas de América, entre las que estaba Prissila Howard, representante del Perú. Ella recibió aplausos mientras caminaba por la pasarela del Miss Universo. Por su parte, Miss Canadá fue una de las que más revuelo causó gracias a la ovación del público presente en Las Vegas.

Who's YOUR favorite shining star in the Universe?



Tell us with #MissUniverse, and catch the contestants live on @FoxTV. pic.twitter.com/bOYXi4mc6Z — Miss Universe (@MissUniverse) 27 de noviembre de 2017

"Todos sabemos cómo terminó la primera vez que fui anfitrión del Miss Universo”, dijo. "No queremos recordar eso, si no tendríamos que irnos hasta Filipinas".

La ceremonia del Miss Universo continuó con el desfile de las contendientes europeas. Ellas recibieron un apoyo mucho más efusivo de parte del público presente en el auditorio de Las Vegas. Las misses de España, Suecia y Portugal recibieron sendos aplausos.

LA PREVIA

​Las 92 participantes del Miss Universo aprovecharon para posar con ropa informal horas antes de empezar la ceremonia. Las fotos fueron compartidas a través de Twitter. Este grupo recibió un apoyo mucho más efusivo del público presente en el auditorio.

SOBRE EL SHOW

Las presentaciones musicales estarán a cargo de Fergie, ex integrante de los Black Eyed Peas, quien cantará un single de "Double Duchess", su más reciente disco. También ha sido confirmada Rachel Platten.

Entre los requisitos que deben cumplir las postulantes al reinado se encuentran que sea ganadora o suplente de un título nacional, que tenga la nacionalidad del país al que va a representar y que tenga entre 18 y 27 años.

Sit at the judges table during Swimsuit, Evening Gown, Final Question and Final Look. The voting windows will open during those rounds!

There are two ways to vote:

1. https://t.co/XhJljTF0rm – 10x per round

2. On Twitter using #MissUniverse and #Country. Retweets count! pic.twitter.com/YHqFqzZhCr — Miss Universe (@MissUniverse) 27 de noviembre de 2017

El Miss Universe se celebra desde 1952 y, desde entonces, Estados Unidos lidera el número de elegidas con 8 coronas, le sigue Venezuela con 7 y luego Puerto Rico, con 5.

Cabe mencionar que, como parte de la dinámica, las 3 representantes que obtuvieron el mayor número de votos en sus respectivas regiones continentales en la web tendrían un cupo garantizado en el ramillete de 16 semifinalistas.

(Foto: El Comercio)

¡Y la espera ha terminado! La ganadora de esta emisión fue la representante de Sudáfrica Demi-Leigh Nel-Peter.