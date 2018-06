Bush tiene a Bill Clinton ‘besándole los pies’

Agencia

MAINE, Estados Unidos.- El expresidente estadounidense George H.W. Bush, aficionado a los calcetines llamativos, dio una sorpresa a su sucesor en la Casa Blanca, el demócrata Bill Clinton, que le visitó en su residencia de veraneo en Maine (costa noreste). Al margen de la política, ambos mantienen una buena relación y en más de una ocasión Clinton ha visitado al patriarca de los Bush, que a sus 94 años está delicado de salud. En su último encuentro, Bush hizo un guiño a su amigo con unos calcetines azules con el retrato de Clinton. Y así quedó inmortalizado.

De acuerdo con información de El Mundo, en sus cuentas de redes sociales, ambos han compartido la fotografía de su reunión. Bush sentado en su silla de ruedas y Clinton mirando a la cámara sonriente señalando los calcetines con su rostro estampado.

En su mensaje Bush hizo referencia a la nueva faceta de su amigo como escritor. Clinton, que ya había publicado sus memorias, se lanzó a la ficción con una novela de suspense ambientada en la Casa Blanca. The president is missing (El presidente está desaparecido) salió a la venta el 4 de junio y ha sido escrito a cuatro manos con la ayuda del maestro del género James Patterson.

