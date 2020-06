Retan al Congreso de EU para “frenar el dolor” tras la muerte de Floyd

Washington.- Philonise Floyd retó el miércoles al Congreso de Estados Unidos a “frenar el dolor”, en momentos en que los legisladores ponderan una amplia reforma a las agencias del orden, para que su hermano George no sea solamente “otro nombre” en una creciente lista de personas muertas a manos de la policía.

La comparecencia de Floyd en una audiencia en la cámara baja se produce un día después de los servicios funerales para George Floyd, el hombre negro de 46 años cuya muerte en Minnesota se ha vuelto un símbolo mundial en manifestaciones contra la violencia policial y los prejuicios raciales.

"I'm asking you, is that what a black man is worth? Twenty dollars?"



Philonise Floyd, George Floyd's brother, delivers a powerful opening statement before the House Judiciary Committee in a hearing on police brutality. https://t.co/8P1Srkr2B1 pic.twitter.com/kEaH3VsYR1