Gobernador de California veta acceso gratuito a condones en escuelas

Gavin Newsom, quien funge como gobernador del estado de California, rechazó la iniciativa de poner a disposición condones en las secundarias del estado sin costo alguno, por temas de presupuesto.

Según señala Los Angeles Times, la medida comenzó a ganar más apoyo después de que se diera a conocer que una joven resultó embarazada debido a que no tenía suficiente dinero para pagar anticonceptivos.

Otro caso relacionado fue el de una chica que fue avergonzada en una tienda, por querer comprar condones para prevenir una enfermedad de transmisión sexual.

State Sen. Caroline Menjivar (D-Panorama City) recently introduced legislation that would require public high schools in California to provide free condoms to students starting in the 2023-24 academic year.https://t.co/ykN5OqXDZo