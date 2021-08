Gobernador de NY acosó sexualmente a mujeres, asegura fiscalía

ESTADOS UNIDOS.- La fiscalía general del estado de Nueva York aseguró el martes que el gobernador, Andrew Cuomo, acosó sexualmente a varias mujeres dentro y fuera del gobierno estatal.

Cuomo, ha asegurado este martes que "nunca" tocó a nadie "de manera inapropiada" ni realizó aproximaciones sexuales no deseadas.

De esta manera, Cuomo ha respondido al informe de la fiscal general del estado de Nueva York que indica que el gobernador acosó sexualmente a varias mujeres, violando numerosas leyes estatales y federales.

El gobernador negó la conducta alegada en el informe y afirmó que "los hechos son muy diferentes de lo que se ha descrito". "Quiero que sepan directamente de mí que nunca toqué a nadie de manera inapropiada o realicé aproximaciones sexuales inapropiadas", recalcó.

"Tengo 63 años. He vivido toda mi vida adulta a la vista del público. Eso no es lo que soy, y eso no es lo que siempre he sido", añadió el político.

El gobernador de NY, A. #Cuomo fue acusado por la fiscal de acoso sexual a múltiples mujeres.



La abogada sacó el mejor documento de defensa legal ever: 85 págs, a partir de la 32 es Cuomo abrazando personas.https://t.co/AVWm9JkJ4E pic.twitter.com/TT2qSyg0Xy — Pablo D. Carrasco 🇺🇾 🇨🇦 🇧🇷 (@PabloDCarrasco) August 3, 2021

El informe

La fiscal general Letitia James ha anunciado este martes los resultados de su investigación sobre las acusaciones contra Cuomo, que concluyó que el gobernador acosó sexualmente a varias empleadas actuales y anteriores del estado.

En particular, el alto funcionario supuestamente realizó "toques no deseados y no consentidos", así como "numerosos comentarios ofensivos de naturaleza sugestiva y sexual" que crearon un ambiente de trabajo "hostil" para las mujeres, explicó la fiscal a los periodistas.

Con información de RT.

