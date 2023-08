Gobernador de Hawái defiende a locatarios y sus tierras de inversores

El gobernador de Hawai, Josh Green dio a conocer que se asegurará de proteger las tierras pertenecientes a los cientos de propietarios afectados por los incendios en la ciudad de Lahaina.

Muchas viviendas y negocios sufrieron pérdidas totales, por lo que los inversionistas buscan comprar tierras ‘a un buen precio’. Si esto se lleva a cabo, podría representar un gran obstáculo para los habitantes.

De construirse más negocios dirigidos a un público adinerado, la forma de vida de los locales sería más difícil de sustentar.

@POTUS and @FLOTUS will visit Hawai‘i on Monday, August 21, to observe the impact of the Maui fires and join the state in mourning the devastating loss of life and land that has occurred across the island, as well as to discuss next steps in the recovery efforts. pic.twitter.com/QwQNNJjRJ7