Gobernador de Ohio da positivo a COVID-19 previo a reunión con Trump

Columbus.- El gobernador de Ohio, Mike DeWine, dio positivo a coronavirus el jueves poco antes de una reunión prevista con el presidente Donald Trump.

La oficina del gobernador republicano informó que DeWine se sometió a la prueba como parte del protocolo de rutina antes del encuentro con Trump en un aeropuerto en Cleveland. Planeaba acompañar al mandatario en una visita a la planta de Whirlpool Corp. en el noroeste del estado.

DeWine, de 73 años, no exhibía síntomas, de acuerdo con su oficina, pero regresaba a Columbus antes de la llegada de Trump. La oficina indicó que el gobernador y su esposa, Fran DeWine, se someterán a nuevas pruebas. DeWine proyecta permanecer en cuarentena en su hogar de Cedarville durante 14 días.

