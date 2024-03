Gobernadora demócrata de Arizona veta proyecto de ley fronteriza

La gobernadora demócrata de Arizona, Katie Hobbs, ha ejercido su poder de veto para rechazar un controvertido proyecto de ley que buscaba criminalizar la entrada de extranjeros al estado desde México por lugares no autorizados, más allá de los puertos de entrada designados.

La legislatura, mayormente compuesta por miembros del Partido Republicano, respaldó esta medida a finales del mes pasado, desatando un intenso debate sobre seguridad fronteriza y derechos civiles.

Arizona, conocida por ser un punto de alto tránsito para cruces ilegales de la frontera, ha sido escenario de tensiones en torno a la inmigración y la aplicación de la ley. El proyecto de ley vetado habría facultado a las fuerzas del orden locales para detener a individuos no estadounidenses que ingresaran al estado desde cualquier punto no autorizado, generando preocupaciones sobre posibles perjuicios a los derechos humanos y el debido proceso.

Una infracción sería un delito menor de primer nivel, o un delito grave de bajo nivel en caso de reincidencia.

En una carta dirigida al presidente del Senado de Arizona, Warren Petersen, Hobbs dijo que la medida planteaba problemáticas constitucionales y que habría llevado a costosos litigios.

La medida se adoptó en un contexto en el que los republicanos de varios estados —en particular de Texas— pregonan políticas de inmigración estrictas en vísperas de las elecciones presidenciales de este año.

La ley federal ya prohíbe la entrada no autorizada de migrantes en Estados Unidos. Sin embargo, los republicanos de Arizona y Texas dicen que el gobierno federal no está haciendo lo suficiente y que necesitan facultades estatales más amplias.

No es la primera vez que los legisladores republicanos de Arizona intentan criminalizar a los migrantes que no están autorizados a estar en el país.

Cuando la legislatura de Arizona aprobó su histórica ley migratoria en 2010, consideró ampliar la ley estatal de invasión de propiedad privada para penalizar la presencia de migrantes e impuso sanciones penales.

Pero la sección sobre invasión de propiedad privada fue borrada y reemplazada por el requisito de que los policías, al aplicar otras leyes, interrogaran a las personas sobre su situación migratoria si se creía que se encontraban ilegalmente en el país.

La Corte Suprema federal ratificó en última instancia el requerimiento de que los policías preguntaran el estatus migratorio, a pesar de las preocupaciones de encasillamiento racial que plantearon los críticos; sin embargo, los tribunales prohibieron la aplicación de otras secciones de la ley.

La ley desató un furor nacional en el que sus simpatizantes pedían medidas similares para sus estados y los detractores exigían un boicot económico para Arizona.

Varias otras leyes de inmigración de Arizona han sido desestimadas por los tribunales en el transcurso de los años.

Otra propuesta en la legislatura este año evitaría cualquier posible veto de Hobbs al enviar la medida directamente a los votantes para que decidan como iniciativa electoral.

