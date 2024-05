Gobierno israelí recupera tres cuerpos de secuestrados por Hamás

El Ejército de Israel confirmó este viernes la recuperación de los cuerpos de tres rehenes, que habían sido retenidos en la Franja de Gaza. Entre ellos se encontraba Shani Louk, una joven de 23 años de origen alemán-israelí, cuya muerte ya había sido confirmada a finales de octubre.

Los otros dos fallecidos fueron identificados como Amit Buskila, de 28 años, e Itzhak Gelerenter, de 57 años. Ambos fueron secuestrados y encontrados sin vida, según informó el Ejército israelí. Se encontraban entre las víctimas del festival Nova, donde alrededor de 360 personas perdieron la vida y otras 40 fueron capturadas por el grupo terrorista.

